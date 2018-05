Baden-Baden (ots) - Samstag, 26. Mai 2018 (Woche 22)/18.05.2018



Kinderbetreuung fast rund um die Uhr Die 17-Stunden-Kita in Wittlich



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Alptraum Pflegeheim - wo bleibt die Würde?



Pflegenotstand in Deutschland, akuter Fachkräftemangel, dramatische Missstände in Pflegeheimen. Laut aktuellen Umfragen macht der Gedanke, in einem Heim betreut werden zu müssen, 80 Prozent der Deutschen Angst.



Die meisten Menschen wünschen sich einen Lebensabend zuhause bei ihren Lieben. Doch die häusliche Pflege ist oftmals nicht für die Angehörigen zu leisten. Ein moralisches Dilemma, viele Familien plagt dann das schlechte Gewissen. Der Pflegenotstand ist ausgerufen - und das bereits seit Jahren. Fachkräftemangel, chronische Überlastung der Pfleger und schlechte Betreuung der Pflegebedürftigen. Es fehlt dramatisch an Personal, an Geld und an Zeit. Die Konsequenz: Immer wieder erschüttern uns Schlagzeilen von Pflegeskandalen. Vernachlässigung, falsche Medikation und Freiheitsentzug scheinen an der Tagesordnung in deutschen Pflegeheimen. Und selbst Demütigungen und Misshandlungen sind inzwischen mehr als nur traurige Einzelfälle. Die Würde des Menschen ist unantastbar? - Wohl nicht in vielen Pflegeheimen.



Die Deutschen werden immer älter, damit wird auch die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen. Die neue Bundesregierung will nun insgesamt 8.000 neue Stellen in Alten- und Krankenpflege schaffen. Für Kritiker nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Sind doch alleine in der Altenpflege aktuell über 15.000 Fachkraftstellen unbesetzt. Wer ist in der Verantwortung? Die Politik, die zu wenig anpackt? Oder die großen Pflegeheimbetreiber, denen es anscheinend nur um die Rendite geht? Woran erkennen Betroffene und Angehörige ein gutes Heim? Und was muss passieren, damit sich endlich etwas an der Pflegesituation in Deutschland verbessert?



Vom Mythos Alt-Heidelberg bis zur modernen Wissenschaftsstadt - so kann man den Wandel Heidelbergs im 20. Jahrhundert beschreiben. Die Universität ist ein Anziehungspunkt für Studenten aus aller Welt. Damals und heute locken Altstadt, Neckarbrücke und Schloss Gäste und Touristen an. Die Zeitreise mit Filmaufnahmen aus den vergangenen 100 Jahren erzählt Geschichten der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und ihrer vielen Besucher. Ihre Erfolge und Niederlagen, ihr Leben und ihre Leidenschaften werden noch einmal lebendig. In vielen Szenen zeigt der Film offizielle Ereignisse, Alltag und Feste, Altbekanntes und Neuentdecktes. Viele Szenen werden dabei aus privater Perspektive gezeigt.



