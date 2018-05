=== M O N T A G, 21. Mai 2018 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Atlanta Economics Club - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschlossen D I E N S T A G, 22. Mai 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen 04:00 JP/Sony Corp, Strategie-Meeting, Tokio 11:00 DE /Bundesbeauftragter für den Datenschutz, PK zum Thema: "Die Datenschutzgrundverordnung - Wind of Change für Aufsicht und Politik", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 12:00 DE/IHK Frankfurt, PK zur ifo-Studie "Ökonomische Auswirkungen des Brexit auf Hessen und FrankfurtRheinMain", Frankfurt 14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Hongkong und Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.