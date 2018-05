Mainz (ots) - Woche 21/18 Samstag, 19.05.



5.35 Chinas Macht auf dem Meer Deutschland 2015



6.20 Mafia auf dem Meer



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.50 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Sierra Leone



8.35 Blutige Reifen Firestone und der Bürgerkrieg in Liberia USA 2014



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



10.40 Die SS Heydrichs Herrschaft



11.30 Die SS Der Machtkampf



12.10 Die SS Himmlers Wahn



13.00 Die SS Totenkopf



13.40 Die SS Die Waffen-SS



14.25 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.40 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009



16.25 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



23.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



0.40 Die SS Heydrichs Herrschaft



1.25 Die SS Der Machtkampf



2.10 Die SS Himmlers Wahn



2.55 Die SS Totenkopf



3.35 Die SS Die Waffen-SS



4.20 Die SS Mythos Odessa







Woche 21/18 Montag, 21.05.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



8.25 Die Brüder Humboldt und ihr Forum Impulse für den Dialog mit den Kulturen der Welt Film von Carola Wedel Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.55 Das geheime Leben der Apostel: Die ersten Christen USA 2012



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.25 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses



23.55 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden



0.40 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



1.20 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



2.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017



2.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



3.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017



4.25 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses







Woche 21/18 Dienstag, 22.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



5.40 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009



6.25 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009



7.10 Die SS Himmlers Wahn



7.55 Die SS Totenkopf



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Die SS Die Waffen-SS



9.25 Die SS Mythos Odessa



10.10 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



10.55 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



11.40 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009



12.25 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Die Spur des Geldes - Die Macht der Millionen Deutschland 2015



23.10 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



23.35 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016



0.05 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017



0.35 heute journal



1.05 Das Schweigen der Hirten Missbrauch in der Kirche Frankreich 2018



1.45 ZDFzeit Mensch Franziskus! Der unberechenbare Papst Deutschland/Italien/Argentinien 2018



2.30 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



3.15 Italiens Mafia Paten vor Gericht



4.00 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 21/18 Sonntag, 20.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 Arte: RE Der Sound von Tiflis Georgien im Umbruch



6.10 Hitmakers Ein Business im Wandel Deutschland 2016



7.05 Deutschlands größte Disco Nachtschicht im "Index" Deutschland 2017



7.50 Wacken - Der Film Deutschland 2013



8.35 Motörhead - Die Lemmy-Kilmister-Story



9.15 The true story of Madonna



9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.00 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



10.45 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



11.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



12.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



12.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



13.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



14.20 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



15.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017



16.40 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



17.25 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



18.10 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



18.55 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen, neue Beginnzeiten und Programmergänzung um 3.40 Uhr beachten: 21.40 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



22.25 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016



23.05 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016



23.45 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016



0.20 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016



1.00 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016



1.40 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.20 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



3.00 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016



3.40 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



4.25 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015







