Der Großspeicher besteht aus 500 BMW-i3-Batterien und ist mit einem Windpark in Wales kombiniert. Er soll künftig das britische Stromnetz stabilisieren.Vattenfall hat seinen bislang größten kommerziellen Batteriespeicher in Betrieb genommen. Der 22-Megawatt Speicher "battery@pyc" steht am Standort Pen y Cymoedd in Wales, wo bereits ein 228 Megawatt Windpark von Vattenfall steht, wie der Energiekonzern am Freitag veröffentlichte. Es bestehe aus sechs Containern. In fünf Containern seien insgesamt 500 Lithium-Ionen-Batterien, die auch im BMW i3 eingesetzt werden, untergebracht und eine Kapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...