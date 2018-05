Mainz (ots) - Dienstag, 22. Mai 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich



Wie geht's Deutschland? - Große ZDF-Studie zur Lage der Nation Wave-Gotik-Treffen - Bericht vom Szene-Festival in Leipzig Mietwagen im Urlaub - Tipps für Buchung und Nutzung



Gast im Studio: Rainhard Fendrich, Musiker, Moderator und Schauspieler



Dienstag, 22. Mai 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe



Billig als Neu-, teuer als Altkunde - Verträge unter der Lupe Expedition Deutschland: Westerholz - Dauercamper mit Meerblick Ein Tag als... - Autowäscherin



Dienstag, 22. Mai 2018,17.45 Uhr



Leute heute



Elton John als Kinderfilmproduzent - "Sherlock Gnomes" im Kino Unterwegs mit Martin Brambach - Ein Tag in Recklinghausen



Dienstag, 22. Mai 2018, 21.00 Uhr



Frontal 21



Auto gegen Fahrrad - Der Kampf um die Straße



Unsere "autogerechten" Städte sind am Limit. Die Zahl der Pkw erreichte 2017 in Deutschland Rekordniveau. Auf der Straße geht es immer schlechter voran. Die Städte ersticken im Dreck der Motoren, Fahrverbote drohen. Gleichzeitig gibt es Jahr für Jahr Hunderte von Toten und Verletzten, die in deutschen Innenstädten unter die Räder kommen. Allein im vergangenen Jahr kamen 383 Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben, 609 wurden schwer verletzt. Doch der Ausbau von Alternativen zum motorisierten Verkehr kommt kaum voran. Denn zusätzliche Radfahrer, Fußgänger oder die Erweiterung des öffentlichen Personennahverkehrs brauchen Platz.



"Frontal 21" zeigt, wie umkämpft unsere Straßen sind und wie brutal es sein kann, wenn man unter die Räder kommt.



Neuer europäischer Datenschutz - Vergiss mich, Internet!



Am 25. Mai tritt in der Europäischen Union die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Die Neuregelung verpflichtet Unternehmen, transparent mit Nutzerdaten umzugehen. Sie betrifft auch soziale Netzwerke wie Facebook. Mit ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen wirbt überraschend auch das Online-Netzwerk für die neue EU-Gesetzgebung. Das Gesetz bedeute "mehr Datenschutz für dich", schreibt Facebook.



Darüber staunt der EU-Politiker Jan Philipp Albrecht, der die neue Datenschutz-Gesetzgebung maßgeblich mit aus der Taufe gehoben hat. "Die hatten eigentlich geträumt, dass wir Europäer den Datenschutz über Bord werfen", so der digital-, innen- und justizpolitische Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Nun habe ausgerechnet die oft als schwach und langsam verhöhnte Europäische Union das Gegenteil getan. "Das Geschäftsmodell von Facebook wird jetzt deutlich eingeschränkt", zumal der Konzern jetzt kurz vor dem Stichtag die Datenschutz-Einstellungen für seine Nutzer immer noch nicht auf einem angemessen Stand habe. "Es ist ziemlich sicher, dass so wie Facebook es jetzt macht, Klagen sofort zu erwarten sind."



Aber auch für klassische IT-Konzerne wie Microsoft oder IBM, die versuchen, Arbeitnehmer und Firmen immer stärker über ihre Software zu kontrollieren, zu analysieren und zu beurteilen, gelten nun die strengeren EU-Datenschutzregeln. Erstmals drohen den Datenkraken nun in ganz Europa ungewohnte Widerstände.



"Frontal 21" über die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung und eine mögliche Zeitenwende im Internet.



