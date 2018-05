Vor dem Wochenende bleiben die US-Börsen nah an ihren Vortagskursen. Anleger gehen auf Nummer sicher und warten die Handelsgespräche ab.

Die US-Börsen haben sich am Freitag nicht sonderlich bewegt. Angesichts der laufenden Gespräche zwischen Washington und Peking, um den schwelenden Handelsstreit nicht weiter eskalieren zu lassen, hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück.

In den Verhandlungen zwischen den USA und China in Washington zeichnete sich weiterhin kein Durchbruch ab. US-Präsident Donald Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft, und droht mit Strafzöllen.

Der Dow Jones lief am späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit 0,3 Prozent zu auf 24.769 Punkte. Der breitere S&P 500 hingegen notierte mit 2718 Zählern minimal leichter als am Vortag. Die volatile Technologiebörse Nasdaq verlor mit ihren 100 größten Papieren 0,3 Prozent und kam auf 6882 Stellen. In Frankfurt ...

