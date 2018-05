Mainz (ots) -



Donnerstag, 24. Mai 2018, 22.25 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Ein Flugbegleiter, eine Kellnerin, ein Geschäftsmann, ein Sprengmeister, ein Witwer, eine Braut: Sechs Geschichten über ganz normale Menschen, deren lang angestaute Wut plötzlich überkocht. 3sat zeigt die schwarze Komödie "Wild Tales - Jeder dreht mal durch!" aus Argentinien am Donnerstag, 24. Mai 2018, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.



In der ersten Episode bemerken die Passagiere während ihres Flugs, dass sie alle dieselbe Person kennen und ihr einst geschadet haben. Diese Person will sich nun rächen - ihr Flugbegleiter. In der zweiten Geschichte muss sich eine Kellnerin - geplagt von Wut und Gewissensbissen - entscheiden, ob sie ihre Chance auf Rache nutzen will, nachdem sie im Restaurant einen Mann wiedererkennt, der ihre Familie in den Ruin trieb. Die dritte Episode endet in einem Duell, nachdem erst ein snobistischer junger Geschäftsmann auf einer einsamen Landstraße von einem trödelnden Laster am Überholen gehindert wird und sich beide dann bei einer Autopanne wiedertreffen. In Episode vier rechnet ein Sprengmeister mit dem korrupten System des staatlichen Abschleppunternehmens seiner Stadt ab. In Episode fünf will ein Familienvater vertuschen, dass sein Sohn während einer Autofahrt betrunken eine schwangere Frau überfahren hat. Doch da steht schon der Staatsanwalt vor der Tür, und auch der Witwer lässt nicht lange auf sich warten. Und zum Schluss möchte eine Braut eigentlich den schönsten Tag in ihrem Leben feiern. Als sie feststellt, dass der Ehemann auch seine Affäre eingeladen hat, rastet sie aus und sinnt auf Rache.



Der argentinische Kinohit "Wild Tales" wurde von Regisseur und Drehbuchautor Damián Szifron in Szene gesetzt und unter anderen vom spanischen Kultregisseur Pedro Almodóvar und seinem Bruder Augustín Almodóvar produziert. Der Episodenfilm erhielt eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film und lief 2014 im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes.



