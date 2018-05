Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung



Woche 22/18



Mo., 28.5.



Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:



20.15 Der Fernsehfilm der Woche Ihr seid natürlich eingeladen



Consuela Tatiana Saphir



Woche 23/18



Sa., 2.6.



Bitte Folgenänderung beachten:



11.15 SOKO Wismar Millionenerbe (Text und weitere Angaben s.Mi., 20.6.um 11.15 Uhr.)



(Die Folge "Die Kante von Wismar" entfällt.)



So., 3.6.



18.00 ZDF.reportage Bitte korrekte Schreibweise beachten: Film von Joanna Michna und Candan Six-Sasmaz



Bitte streichen: Sixmas



Woche 25/18



Sa., 16.6



Bitte Folgenänderung beachten:



11.15 Menschen - das Magazin Politik und Behinderung



(Änderung bitte auch für die Wiederholung am So., 17.6.um 5.50 Uhr berücksichtigen. "Menschen - das Magazin: Ins Leben begleiten" wird auf den 23.6.2018 verschoben.)



Mi., 20.6.



Bitte Folgenänderung beachten:



11.15 SOKO Wismar (HD/AD/UT) Der verlorene Sohn



Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Lars Pöhlmann Dominic Boeer Kai Timmermann Mathias Junge Anneke van der Meer Isabel Berghout und andere



Buch: Susanne Wiegand Regie: Steffi Doehlemann (Erstsendung 17.2.2016) Deutschland 2016



(Die Folge "Millionenerbe" wird auf Sa., 2.6., 11.15 Uhr vorgezogen.)



Woche 26/18



Sa., 23.6.



Bitte Folgenänderung beachten:



11.15 Menschen - das Magazin Ins Leben Begleiten (Text und weitere Angaben siehe Sa., 16.6., 11.15 Uhr.



(Die Folge "Networker" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



