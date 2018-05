Wien - Cormac Weldon, Head of US Equities bei Artemis IM, Manager des Artemis US Select Fund (ISIN GB00BYSYZX95/ WKN A2AFRA), erläutert seine Sicht auf den US-Aktienmarkt und erklärt, weshalb er trotz "Amazon-Effekt" die Positionen des Fonds im Konsumsektor aufgestockt hat.Zweifellos sei man im gegenwärtigen Konjunkturzyklus schon sehr weit vorangeschritten, doch die Steuerreform von Präsident Trump bewirke eine gewisse Verlängerung. Inflation und Zinsen würden anziehen, jedoch nur allmählich. Das Ertragswachstum scheine wohl das zweite Jahr in Folge robust zu sein: Der Markt rechne mit Zuwachsraten von über 20% für 2018, die in etwa zur Hälfte auf die Steuersenkungen zurückzuführen sein dürften.

