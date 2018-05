Infineon verstärkt Engagement in Österreich: Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf Konzerninformationen. Demnach habe der Halbleiterhersteller vor, in Villach (Kärnten, Südösterreich) eine neue Chipfabrik hochzuziehen. Kosten: 1,6 Mrd. Euro.

So werde neben der bereits in Villach bestehenden Fertigung ein vollautomatisiertes Werk für die Herstellung auf sogenannten "300-Millimeter-Dünnwafern" errichtet, kündigte das bei München sitzende Unternehmen ... (Marco Schnepf)

