Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen beim Iran-Abkommen geeinigt. In anderen Bereichen kriselt es weiter.

Als Wladimir Putin die Bundeskanzlerin in seiner Sommerresidenz in Sotschi begrüßte, drückte er ihr mit breitem Lächeln erst einmal einen Strauß weiße Rosen in die Hand. Der Empfang für Angela Merkel sollte diesmal nach den ruppigen Treffen der vergangenen Jahre betont freundlich sein. Dann folgte ein langes Gespräch unter vier Augen - und eine gemeinsame Pressekonferenz, die ebenfalls weniger konfrontativ ausfällt als in der Zeit nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. "Das ist heute ein Baustein in einer sehr wichtigen Zeit", lobte Merkel in dem gemeinsamen Auftritt - und sowohl sie als auch Putin betonten, dass beide Länder doch immer auch in schwierigsten Zeiten miteinander gesprochen hätten.

Das scheint angesichts der internationalen Alleingänge von US-Präsident Donald Trump bei Iran, Handel und Klima eine Rückbesinnung anzudeuten, dass Russland und Deutschland enge Partner seien, wie Putin auch mehrfach lobte. Bereits vor dem Besuch hatte der neue Russland-Beauftrage der Bundesregierung, Dirk Wiese, im Reuters-Interview davon gesprochen, dass man "Inseln der Kooperation" mit Moskau schaffen müsse. Immerhin rückt jetzt etwa das Atomabkommen mit Iran in den Vordergrund, das beide Länder retten wollen. "Es ist gut, dass neben der Kanzlerin auch der Außen- und der Wirtschaftsminister Gespräche über gemeinsame Themen und Interessen mit russischen Kollegen geführt haben", sagte auch SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich zu Reuters.

Doch die punktuelle Übereinstimmung und die intensive Reisediplomatie täuscht, das machte auch Merkel in der Pressekonferenz gleich klar - wenn auch in freundlichen Worten. Denn an den transatlantischen Bindungen habe sich nichts verändert, stellt sie klar. Die Übung der Kanzlerin in Sotschi war deshalb keineswegs, nun eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...