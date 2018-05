Bern (ots) - curafutura, der Verband der innovativen

Krankenversicherer, verstärkt seine Kommunikationsanstrengungen in

der Westschweiz. Am 1. September übernimmt Annick Chevillot die

Verbandskommunikation in der Romandie. Annick Chevillot ist mit der

Westschweizer Medienlandschaft seit langem vertraut. Sie arbeitete

als Journalistin bei «Confédéré», «La Presse», «Construire»,

«dimanche.ch», «Le Matin Dimanche» und «Le Matin». Bei «24Heures»

verantwortete sie die den Gesellschaftsteil «Société». Annick

Chevillot übernahm verschiedentlich Führungsverantwortung u.a. als

Chefredaktorin bei «Femina» und bei «Natura» und als Leiterin

Konzernpublikationen bei «Die Post».



Danach wechselte Annick Chevillot in das Umfeld der

Krankenversicherer, wo sie ab 2017 als Leiterin

Unternehmenskommunikation bei der Groupe Mutuel in Martigny tätig

wurde.



Annick Chevillot hat nach ihrer kaufmännischen Ausbildung ein

Master's Degree in Communication, Journalism and Related Programs

sowie ein MBA erworben. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

curafutura freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Annick

Chevillot. Dank ihrer Kenntnis der Westschweizer Medien und den

gewonnenen Erfahrungen im Markt der Krankenversicherer ergänzt sie

das Engagement des Verbands in der Romandie ideal.



curafutura - das sind die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas

und KPT.



curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und

wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.



In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im

schweizerischen Gesundheitswesen - als Grundlage von Qualität und

Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang

mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung.

curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den

Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der

medizinischen Versorgung.



Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter

http://www.curafutura.ch/ueber-uns/werte-charta/



Originaltext: Curafutura

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061838

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061838.rss2



Kontakt:

Pius Zängerle, Direktor

Telefon: 031 310 01 84; Mobile: 079 653 12 60;

pius.zaengerle@curafutura.ch



Ralph Kreuzer, Leiter Kommunikation

Telefon: 031 310 01 85; Mobile 079 635 12 09;

ralph.kreuzer@curafutura.ch