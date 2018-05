PayPal kauft den schwedischen Payment-Provider iZettle kurz vor dessen eigenem Börsengang für über zwei Milliarden Dollar. Damit wird eines der erfolgreichsten europäischen FinTech-Unternehmen von dem globalen FinTech-Riesen schlechthin übernommen. Selten macht eine Übernahme so viel Sinn - und zwar für beide Seiten. Und sie ist mehr als nur eine Konsolidierung unter FinTechs.iZettle - "Square of Europe"Innerhalb von nur wenigen Jahren hat iZettle ca. 500.000 Händler vor allem in Nordeuropa und Großbritannien für seine innovativen Zahlungslösungen gewonnen - mit einem ganz ähnlichen Ansatz wie das in USA sagenhaft erfolgreiche Unternehmen Square. Daher wurde iZettle in der Branche oftmals auch als "Square of Europe" bezeichnet. Wie Square hat auch iZettle mit einem Kartenlese-Dongle ...

