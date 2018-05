Der Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran war ein großer politischer Knall. Jetzt wollen die USA mit konkreter Politik nachlegen.

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Montag eine außenpolitische Grundsatzrede zur Iran-Politik der Vereinigten Staaten halten. Das kündigte sein Ministerium am Freitag an. Pompeo wolle einen diplomatischen Plan für eine neue Sicherheitsarchitektur für die Nahost-Region vorlegen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Außenministeriums am Freitag in Washington. Er betonte: "Wir wollen eine diplomatische Lösung."

Dabei gehe es darum, neben einem langfristigen Verzicht auf Atomwaffen den Iran auch zur Veränderung seiner Regionalpolitik zu drängen. Das Land ...

