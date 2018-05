Apple ist sowohl in der öffentlichen Meinung als auch an der Börse längst nicht mehr so unantastbar wie noch vor einigen Jahren. Das belegen auch die Kursziele der Analysten. Zwar empfiehlt die überwiegende Mehrheit der Experten die Aktie des Tech-Giganten noch immer zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 191,04 USD aber gerade einmal 1,8 Prozent höher als der derzeitige Aktienkurs. Zweistellige Wachstumsraten bescheinigen dem Papier nur noch die wenigsten Analysten.

