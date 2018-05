Obwohl ProSiebenSat.1 an der Börse schon so manches Mal enttäuschte, kommt die Aktie des Medienkonzerns bei den Analysten noch immer erstaunlich gut weg. Zwar raten derzeit 6 von 24 Analysten zu einem Kauf des Papiers, dem stehen aber auch 11 positive Einschätzungen sowie 7 Haltepositionen gegenüber. Es ist also kein überwiegend negatives Bild, welches sich beim Blick auf die Analystenmeinungen ergibt. Das Kursziel kann sich sogar durchaus sehen lassen. Mit durchschnittlich 32,63 Euro liegt es ... (Robert Sasse)

