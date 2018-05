Unterföhring (ots) - Fesselnd bis zum Schluss: Regisseurin Claudia Garde hat den SAT.1-Thriller "Das Nebelhaus" mit Felicitas Woll in der Hauptrolle so spannend inszeniert, dass sie mit der Verfilmung des Bestsellers von Eric Berg nicht nur ein Millionenpublikum erreichte. Sie wurde heute auch mit dem Bayerischen Fernsehpreis 2018 für die "Beste Regie" ("Das Nebelhaus", SAT.1/ "Eine gute Mutter", ARD) ausgezeichnet. SAT.1 gratuliert Claudia Garde ganz herzlich zu ihrer Auszeichnung mit dem "Blauen Panther".



Die Begründung der Jury:



"Die Regisseurin Claudia Garde überzeugte die Jury in diesem Jahr durch zwei thematisch unterschiedliche, aber in ihrem qualitativen Anspruch ähnliche Filme: 'Eine gute Mutter' vom NDR für die ARD und "Das Nebelhaus" für SAT 1. (...) 'Das Nebelhaus' ist klassisch erzähltes Genre mit allen Spannungselementen, die ein Thriller anbieten sollte. Unvorhergesehenes passiert der jungen Journalistin Dorothee (Felicitas Woll) immer häufiger, je tiefer sie in die Recherchen um eine Mordnacht im Nebelhaus von vor zwei Jahren eintaucht. Ein heiteres Freundestreffen wurde Tod und Verderben für die meisten. Die, die überlebt haben, bleiben traumatisiert zurück. In diesem Genre-Thriller gibt Claudia Garde der Psychologie ihrer Figuren nur so viel Raum wie nötig, dafür wird die Spannung immer weiter in die Höhe geschraubt. Man spürt, wie gerne Claudia Garde nicht nur mit ihren Figuren spielt, sondern Räume, Licht, Schatten und Töne zu einem perfekten Netz filmischer Mittel verwebt, das den Zuschauer gefangen hält."



Die 30. Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises fand am Freitag, 18. Mai 2018, im Münchner Prinzregententheater statt.



