Die Analysten verlieren zunehmend die Geduld mit Tesla. Der Pionier in Sachen Elektroautos enttäuschte zuletzt immer wieder mit negativen Schlagzeilen und anhaltenden Lieferschwierigkeiten. In der Folge sank der Aktienkurs recht deutlich und mit ihm die Erwartungen der Analysten. Mittlerweile raten von jenen 7 zum Verkauf, während nur 3 einen Kauf noch für sinnvoll halten und weitere 2 zum Halten des Titels raten. Die Kursziele bewegen sich dabei zum Teil deutlich unter den aktuellen Kursen an ... (Robert Sasse)

