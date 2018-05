Wer sich mit Aktien beschäftigt, der stolpert ein ums andere Mal über das Thema Kursziele. Dabei handelt es sich um ganz bestimmte Werte, die von Analysten ausgegeben werden und die Einschätzung zum weiteren Verlauf eines Titels wiedergeben. Ein solches Kursziel kann an einen bestimmten Zeitraum gekoppelt sein, in der Regel ist das aber nicht der Fall. Stattdessen können Anleger daran vor allem ablesen, mit welcher Entwicklung ein Analyst in der Zukunft rechnet.

Liegt das Kursziel über ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...