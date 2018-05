Ein Deutscher als EZB-Chef? Jens Weidmann hält die Zeit dafür gekommen und sich für geeignet.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat seine Bereitschaft signalisiert, im nächsten Jahr für die Nachfolge von Mario Draghi auf dem Chefposten der EZB zur Verfügung zu stehen. "Ich denke, jedes Mitglied im EZB-Rat sollte den Gestaltungswillen mitbringen, auch in einer anderen Rolle an der Geldpolitik mitzuwirken", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einem am Samstag veröffentlichten Interview auf eine entsprechende Frage. Die Nachfolge-Diskussion hat aus seiner Sicht aber viel zu früh begonnen. Draghi scheidet Ende Oktober 2019 nach acht Jahren an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Amt.

