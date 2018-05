Die Koalition macht Schluss mit der Braunkohle. Klar ist bereits: Der Umbau wird lange dauern, die Klimaziele müssen andere erfüllen.

Schon einmal ist Deutschland aus der Kohleförderung ausgestiegen. Das Ende der Steinkohle hat die Entwicklung des Ruhrgebiets länger als eine Generation beeinträchtigt. Nun steht ein ähnlicher Bruch an, zumindest für ostdeutsche Regionen wie die Lausitz. Die Bundesregierung will das Ende der Braunkohle organisieren, die in riesigen Tagebauen in Ostdeutschland und Teilen NRWs aus der Erde geschaufelt und in klimaschädlichen Kraftwerken verfeuert wird.

Bald startet deshalb eine Kommission, die sich um den Strukturwandel genauso wie um den Klimaschutz kümmern soll. Je schneller Kraftwerke schließen, desto eher kann Deutschland seine internationalen Klimazusagen einhalten. Neben den Menschen und ...

