Nokia setzt auf das 5G-Geschäft, Veolia nutzt die Müllschwemme und RWE ist günstig bewertet: Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: Nokia - Wette auf die nächste Mobilfunkgeneration

Mitte April hatte US-Präsident Donald Trump den chinesischen Telekomausrüster ZTE mit Sanktionen belegt. Die Aussicht auf steigende Marktanteile schob daraufhin die Aktienkurse der Konkurrenz an, vor allem den von Nokia. Deren Papier legte in der Spitze um 20 Prozent zu. Jetzt will Trump plötzlich Arbeitsplätze in China retten und lockert die Sanktionen gegen ZTE. So gesehen könnte auch bei Nokia die Luft kurzfristig raus sein. Ein Rücksetzer böte mutigen Anlegern aber die Chance zum Einstieg.

Der einstige Handy-Weltmarktführer aus Finnland ist mit einem Marktanteil von 23 Prozent derzeit der weltweit drittgrößte Anbieter von Infrastruktur für Mobilfunknetze, hinter Huawei aus China (28) und Ericsson aus Schweden (27). ZTE kommt mit etwas Abstand dahinter auf 13 Prozent Marktanteil. Die Branche befindet sich gerade in einem Generationenwechsel. Die Umsätze mit alter Technologie (4G) schwinden, während die mit neuer Technologie (5G) noch nicht anspringen. Dieses Dilemma sorgte bei Nokia im ersten Quartal 2018 für einen Erlösschwund von neun Prozent auf 4,92 Milliarden Euro und einen Betriebsverlust von 336 Millionen Euro.

Die Trendwende aber sollte in der zweiten Jahreshälfte anlaufen, da der Aufbau von 5G in Nordamerika forciert wird. Dort soll der neue Standard noch 2018 starten. 2019 werden China, Japan, Südkorea und Skandinavien nachziehen. Nokia sitzt auf einem Nettocashpolster von 4,4 Milliarden Dollar. Das sollte Dividendenkontinuität gewährleisten.

Aktientipp: Veolia - Reich mit Sondermüll

Müll hat Zukunft. Das wirtschaftliche Wachstum in den Industrieländern und die Zunahme des Wohlstands in den Schwellenländern lassen auch den globalen Markt für Müllentsorgung wachsen. Er dürfte in den nächsten fünf Jahren von 320 Milliarden Dollar auf 435 Milliarden Dollar zulegen. Technisch führend dabei sind laut dem amerikanisch-indischen Forschungsinstitut Allied Market Research vor allem europäische Unternehmen. Zu ihnen gehört der französische Entsorgungskonzern Veolia, der jährlich 47 Millionen Tonnen Müll recycelt und in Wertstoffe oder Energie umwandelt.

Die besondere Stärke von Veolia ist das integrierte Konzept. Die Franzosen kombinieren die Müllentsorgung mit der Versorgung von Energie, das Geschäft mit Abwasser mit der Trinkwasserversorgung. Die Wachstumsraten liegen hier derzeit im mittleren einstelligen Bereich. Nach vier Prozent Umsatzzuwachs im ersten Quartal könnte in den nächsten Monaten das Plus etwas größer ausfallen. Grund ist der wieder nachgebende Euro. Veolia erzielt fast die Hälfte des Umsatzes außerhalb Europas. Der Gewinn dürfte noch etwas stärker als der Umsatz zulegen, da Veolia die Kosten dieses Jahr um 300 Millionen Euro senken will. Mit 70 Millionen Euro Einsparungen im ersten Quartal sind die Franzosen im Plan.

Eine zusätzliche Chance bietet die Spezialentsorgung. Hier sind höhere Margen drin. Zudem gibt es wegen des technischen Aufwands kaum Konkurrenz durch lokale Stadtwerke. Neuestes Angebot von Veolia ist die umweltgerechte Zerkleinerung von Rotorblättern von Windkraftanlagen, die nicht mehr staatlich gefördert werden. Das Institut für Integrierte Produktion in Hannover rechnet damit, dass in Deutschland bis 2020 an die 4500 Windkraftanlagen zurückgebaut werden müssen. Für Veolia ein lukratives Geschäft.

Aktientipp: Cenovus Energy - Wasser sparen im Ölgeschäft

Sollte das Tempo bei der Einführung von erneuerbaren Energien, E-Autos und anderen disruptiven Technologien anhalten, dann werde der weltweite Ölverbrauch Ende der 2030er-Jahre den Zenit erreichen und anschließend fallen, prognostiziert der britische Ölkonzern BP in seinem jüngsten "Energy Outlook". Bis dahin wird der Ölbedarf aber noch kräftig steigen. In diesem Jahr wird die globale Nachfrage erstmals die Schwelle von 100 Millionen Barrel pro Tag erreichen.

Zugleich gehen die Produktionsraten konventioneller Ölfelder zurück. Trotz des Schieferölbooms im Mittleren Westen der USA fallen die Lagerbestände in den Ländern der OECD seit Mitte 2017. Fracking allein reicht nicht, um Ölnachschub zu sichern.

Gefragt sind andere alternative Quellen, etwa die forcierte Gewinnung von Erdöl aus Ölsandfeldern in der kanadischen Provinz Alberta. Dort lagern Reserven, die 165,4 Milliarden Barrel Erdöl entsprechen. Der Abbau des dickflüssigen, asphaltartigen Öls verschlingt viel Wasser und Energie. Die Ende 2009 vom Erdgasriesen Encana abgespaltene Cenovus Energy aber setzt eine Technologie ein, mit der sich der Wasser- ...

