Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) meldete Ende April sein Ergebnis für das erste Quartal und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Der Umsatz wuchs um 26 %, was eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal bedeutet, während das operative Ergebnis nur um 7 % gegenüber dem Vorjahr zunahm. Dieser Druck auf die Margen macht den Anlegern Sorgen. Wenn du ein Alphabet-Aktionär bist oder über den Kauf nachdenkst, musst du diesen Kostenanstieg verstehen - wenn er durch Investitionen begründet ist, die in Zukunft hohe Renditen bringen, wäre das ein Grund zum Kauf. Wenn die steigenden Kosten jedoch nicht mehr so viel Wachstum bringen wie in der Vergangenheit, sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...