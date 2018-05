Die EU will europäischen Firmen verbieten, sich an jene Sanktionen zu halten, die von den USA für Geschäfte mit dem Iran angedroht werden. Laura von Daniels von der SWP erklärt, was das für US-Geschäfte bedeutet.

WirtschaftsWoche: Frau von Daniels, die EU will mit dem Blockade-Statut Unternehmen verbieten, sich an die US-Sanktionen gegen Geschäfte mit dem Iran zu halten. Ist das der Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung? Laura von Daniels: Sogar innerhalb der EU gibt es aktuell noch geteilte Ansichten darüber, ob diese Verordnung aus dem Jahr 1996 tatsächlich übertragbar ist auf die heutige Situation. Insofern würde ich erst einmal abwarten mit solch einer Bewertung.

Laut der EU-Kommission sollen die EU-Maßnahmen binnen zwei Monaten aktiviert werden. Das Ganze ist ein großer Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Ist er aus ihrer Sicht legitim?Das hängt von den politischen Zielen ab, die die EU verfolgt. Bis jetzt sieht es so aus, als wolle die EU - vorangetrieben von Frankreich und mitgetragen von der Bundesregierung - Trumps Iran-Politik und seiner Drohung von Sekundärsanktionen gegen europäische Unternehmen etwas entgegensetzen. Insofern könnte das Blockade-Statut tatsächlich ein effektives Mittel sein, um europäische Unternehmen dazu zu bringen, sich an Vereinbarungen mit dem Iran zu halten.

Und die Unternehmen werden sich das einfach so gefallen lassen? Auf dem US-Markt werden sie ja trotz des Blockade-Status Probleme kriegen.Ich rechne damit, dass die Unternehmen in solch einem Fall Schadensersatzklagen gegen die EU voranbringen. Letztlich wird wohl der Europäische Gerichtshof die Frage klären müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...