Bequem vor dem Flug im Airport-Hotel übernachten? Womöglich noch mit einem Dauerparkplatz für den Wagen? Die Unterschiede sind gewaltig.

Der Flug verspätet oder ausgefallen? Reisende haben dann die Wahl, entweder stundenlang auf einer unbequemen Sitzbank am Gate zu warten - oder sich spontan ein Hotelzimmer zu buchen.

Auch wer früh morgens in den Flieger steigt oder spät abends landet, benötigt häufig am Ankunft- oder Abflugort eine Übernachtungsmöglichkeit und zwar möglichst in der Nähe des Flughafens. Doch das Angebot variiert von Stadt zu Stadt erheblich, wie das 2012 in Barcelona gegründete Buchungsportal "Byhours.de" herausfand.

Als vergleichsweise umständlich, so ein Ergebnis der Studie, erwiesen sich Airport-Übernachtungen in Zürich und London-Heathrow. Teuer wird es für Flugreisende vor allem in Amsterdam, Barcelona und Dublin. An deutschen Airports sind die Hotelbetten dagegen nicht nur relativ günstig, oft befinden sie sich nur wenige Meter um Flugsteig entfernt.

In Sachen Nähe haben allerdings die Südeuropäer die Nase vorn. Das "HelloSky" in Rom, das Hotel "Air Rooms" in Barcelona und das "Air Rooms" Madrid liegen unmittelbar im Flughafengebäude.

Doch schon auf Platz zwei folgen die Deutschen. In München liegt das "Hilton" nur 100 Meter vom Airport entfernt, ebenso das "Radisson Blu" in Hamburg. Darauf folgen das "Sheraton" in Frankfurt Frankfurt, ...

