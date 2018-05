Die "Blockchain Week" hat bewiesen: Die Blockchain ist schneller erwachsen geworden als es vielen in der Krypto-Szene lieb gewesen wäre.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 17: Die andere Revolution.

Eine Woche lang hat sich die Krypto-Welt in New York gefeiert. Die "Blockchain Week", die am Samstag zu Ende geht, lockte knapp 10.000 Unternehmer, Investoren und Visionäre an, um die neusten Innovationen vorzustellen, Kooperationen zu verkünden und neue Start-ups bekannt zu geben. Es war ein rauschendes Fest, dem anhaltenden Bärenmarkt bei den Kryptowährungen zum Trotz.

Die Botschaft ist klar: Die Blockchain-Revolution, sie ist in vollem Gang. Doch wer sich die Reden und die Sponsoren der Blockchain-Konferenz anschaut, dem wird ebenso klar: Die Revolution fällt anders aus als ursprünglich gedacht. Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung, entstand 2008 als Reaktion auf die Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...