Am Sonntag will Nicolás Maduro sich im Amt bestätigen lassen. Sein Sieg schien sicher - doch jetzt führt ein Oppositionskandidat in den Umfragen.

"Gebt mir einen Balkon und das Land ist mein!", lautet das legendäre Motto südamerikanischer Caudillos. Doch wenn es danach ginge, dann dürfte es Nicolás Maduro am morgigen Sonntag schwer haben, die Wahlen zu gewinnen. Bei seiner Abschlussveranstaltung versuchte der 55-jährige Präsident mit allen Mitteln, den Volkstribun zu imitieren und Emotionen zu wecken.

Doch trotz des professionellen Auftritts, blieb der Beifall der herangekarrten Zuschauer mechanisch. Deren Enthusiasmus hielt sich sichtlich in Grenzen. Da nützten die professionellen Einpeitscher und abkommandierten Anhänger der Regierung genauso wenig, wie die laute Salsa- und Reggaeton-Musik. Auch der argentinische Fußballstar Diego Maradona, unermüdlicher Sympathisant der Linksregimes Südamerikas, wird nicht frenetisch gefeiert.

Morgen will sich Maduro für sechs Jahre "wählen" lassen. Fast alle Oppositionskandidaten hat er von den Wahlen ausgeschlossen. Wahlbeobachter sind nicht zugelassen. Die Opposition boykottiert die Wahlen. Maduro verspricht allen die wählen gehen und ihre "Vaterlandskarte" vorzeigen, ein "schönes Geschenk" am Wahltag. Die USA, Europa und die wichtigsten Staaten Lateinamerikas wollen das Wahlergebnis nicht akzeptieren. "Ich pfeife darauf, was Europa und Washington sagen!", sagt er und reckt trotzig die Faust hoch.

Es ist erstaunlich, dass Maduro überhaupt Wahlen abhalten will. Denn es gibt weltweit kaum ein Land, das so schlecht regiert wird wie Venezuela unter Maduro. Die Hyperinflation beträgt etwa 15.000 Prozent. In fünf Rezessionsjahren ist die Wirtschaft um 40 Prozent geschrumpft. Die Ölproduktion des Landes mit den größten Ölreserven weltweit, ...

