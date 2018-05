Prinz Harry und Meghan Markle sind verheiratet. Die Nummer sechs der britischen Thronfolge und die US-Schauspielerin gaben sich am Samstag auf Windsor Castle westlich von London das Ja-Wort in der St George's Chapel in Anwesenheit der Queen.

Erst am Hochzeitstag war bekannt geworden, dass Harry und Meghan künftig den Titel Duke and Duchess of Sussex tragen werden. Die Hochzeit ist in Großbritannien ein großes Medienereignis, aber auch in Deutschland übertrugen mehrere Fernsehsender die Prinzenhochzeit live.