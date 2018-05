Fußball-WM und königliche Hochzeit, dazu Musikfestivals und Stadtfeste - all dass muss versichert werden. Die Unternehmen erwarten hohe Margen.

Das Open Air "Rock am Ring", das Ende Mai wieder in der Eifel stattfindet, hatte es in den vergangenen beiden Jahren hart getroffen. 2016 kam es zum Abbruch wegen schwerer Unwetter, im vergangenen Jahr führte ein Terroralarm zur Räumung des Geländes. Am folgenden Tag konnte das traditionsreiche Festival aber fortgeführt werden. Die beiden Ereignisse zeigen nur zwei der großen Gefahren, vor denen solche Großereignisse stehen: Das Wetter und die steigende Terrorgefahr.

Für die Versicherer sind solche Veranstaltungen Umsatztreiber und Herausforderung zugleich. Gerade in den vergangenen Jahren sind die Gefahren enorm gestiegen. Was sich wiederum in steigenden Prämien für die Veranstalter von Großereignissen abzeichnet. Genaue Zahlen hierzu gibt es zwar nicht, schließlich ist jede Großveranstaltung als einzelnes Ereignis mit vielen unterschiedlichen Bausteinen im Versicherungsvertrag zu betrachten.

Als Rock am Ring aber vor zwei Jahren wegen starker Unwetter abgesagt werden musste, bekamen die gut 90.000 Besucher fast die Hälfte des Eintrittsgeldes zurück. Daraus errechnet sich schnell eine Millionensumme, über die der Konzertveranstalter Marek Lieberberg anschließend mit seinem Versicherer Ergo verhandelte.

Aus Sicht der Assekuranzen gehören zum Geschäft mit Großveranstaltungen neben Veränderungen im Ablauf und Haftpflichtschäden auch vermehrt Terrorrisiken. Für jede Einzelveranstaltung muss demnach ein individuelles Maßnahmenpaket ausgearbeitet werden. Dahinter steckt viel Arbeit, die die Kunden wiederum bezahlen müssen. Entsprechend gute Margen sind für die Versicherer hier zu erzielen.

Allerdings stellen selbst mehrtägige Open-Airs mit hohen ...

