Die Marihuana-Industrie wächst vielleicht in einem außergewöhnlich hohen Tempo, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht vor Herausforderungen stünde. Die wichtigste dieser Herausforderungen für Marihuana-Aktien ist die Sicherung des Kapitals, das für den Aufbau weiterer Geschäfte benötigt wird. Die meisten Pot-Unternehmen haben keinen Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen wie Kreditlinien, Darlehen oder sogar etwas so Einfachem wie ein Girokonto. Der Grund dafür ist (zumindest in den USA) einfach: Cannabis ist eine illegale Droge. Aus diesem Grund befürchten die Finanzinstitute, dass es monetäre und/oder rechtliche Auswirkungen haben könnte, wenn sie Bankdienstleistungen für Unternehmen erbringen, die in der Cannabis-Industrie tätig sind. Dies kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...