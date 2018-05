Die Aktie von Eldorado Gold hat in den vergangenen Wochen einen Abwärtstrend fabriziert, meinen charttechnische Analysten. Dennoch gibt es nach dem Handel der zurückliegenden Tage wieder deutliche Chancen auf eine Erholung oder zumindest ein Verharren auf dem aktuellen Niveau. Denn der Wert hat seit April in etwa auf Höhe von 0,80 Euro realisiert. Gelingt es, auf diesem Niveau zu verharren, könnte die Aktie sogar in einen Turnaround übergehen, so die Meinung von Chartanalysten.

