Die Außenminister führender Wirtschaftsmächte beraten am Montag beim G20-Treffen in Buenos Aires über Entwicklungspolitik, Digitalisierung, Handel und Multilateralismus. Jenseits der offiziellen Tagesordnung dürfte es am Rande de Treffens aber auch um die Bewältigung aktueller Krisen etwa im Nahen Osten gehen. US-Außenminister Mike Pompeo nimmt nicht teil. Er bleibt in Washington und hält dort gleichzeitig eine Grundsatzrede zur Nahost-Strategie der USA. In Buenos Aires lässt er sich von seinem Stellvertreter John Sullivan vertreten.

Bundesaußenminister Heiko Maas war am Sonntag nach Buenos Aires aufgebrochen. Er wird anschließend nach Washington zu seinem Antrittsbesuch bei Pompeo weiterreisen. Deutschland hatte im vergangenen Jahr den Vorsitz in der Gruppe der 20 und hat sie zum 1. Dezember an Argentinien abgegeben. Das G20-Gipfeltreffen findet Ende November in Buenos Aires statt./mfi/DP/he

