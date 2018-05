Beachtliche Verstärkung des Teams von Sofinnova Partners mit international bekanntem Mediziner und Unternehmer

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften, hat Dr. Martin T. Rothman zum Venture Partner ernannt. Dr. Rothman bringt 40 Jahre Erfahrung sowie ein starkes internationales Beziehungsnetz im medizinischen Bereich zu Sofinnova Partners mit.

Als Venture Partner konzentriert sich Dr. Rothman darauf, das Team bei der Identifizierung und Auswertung vielversprechender Anbieter von Medizingeräten zu unterstützen und Unternehmern und Ärzten als Mentor bei der Einführung klinischer Innovationen behilflich zu sein. Sofinnova Partners und Dr. Rothman arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Dr. Rothman ist der Unternehmensgründer von LimFlow und ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von HighLife, zwei Portfoliounternehmen von Sofinnova Partners. Bis vor kurzem war er zudem Vice President of Medical Affairs im Bereich der koronaren, strukturellen Herz- und Nierendenervierung bei Medtronic mit Sitz in Santa Rosa (Kalifornien/USA), eine Position, die er seit 2010 bekleidete. Er wirkte an der Entwicklung des Nierendenervierungsprogramms, der Programme für den Transaortenklappenersatz und perkutane Mitralinsuffizienz bei Medtronic mit, darunter Twelve und die Entwicklung des Intrepid-Produkts und der damit verbundenen klinischen Strategie. Davor war Dr. Rothman 37 Jahre lang in Großbritannien als interventioneller Kardiologe tätig, 27 Jahre davon am London Chest Hospital (Barts und der London NHS Trust), wo er mehr als zehn Jahre als Direktor der Abteilung für kardiale Forschung und Entwicklung vorstand. Er ist weltbekannt für seine Beiträge zur klinischen Forschung, Aus- und Fortbildung und Innovationen in der Medizintechnologie im kardiovaskulären Bereich. Dr. Rothman hält außerdem regelmäßig Vorträge auf Medizinertagungen, ist der Verfasser von Artikeln, die in Peer-Review-Fachzeitschriften veröffentlicht wurden und hat zahlreiche klinische Studien im Bereich der interventionellen Kardiologie geleitet. Als echter Pionier und Führungspersönlichkeit der interventionellen Kardiologie hat Dr. Rothman Beiträge zur Entwicklung zahlreicher innovativer Medizintechnologien für interventionelle Kardiologie geleistet.

Dr. Rothman bekleidet derzeit auch mehrere Positionen in Startup-Unternehmen im kardiovaskulären Bereich, teilweise als Unternehmensgründer und basierend auf eigenen Erfindungen.

Dr. Martin T. Rothman sagt dazu: "Ich freue mich sehr, als Venture Partner zum Team von Sofinnova Partners zu kommen. Wir teilen unsere Ansichten über Unternehmertum und eine Leidenschaft für innovative Therapien, die wir den Patienten und der Medizinergemeinschaft bereitstellen möchten

Antoine Papiernik, Managing Partner und Chairman bei Sofinnova Partners, fügt hinzu: "Martin Rothman ist ein außergewöhnlicher Arzt und erfahrener Unternehmer. Mit seiner Erfahrung ergänzt er unser Team in idealer Weise und er repräsentiert einen wichtigen Vorzug von Sofinnova Partners zu einem Zeitpunkt, wo unsere Aktivität im Anstieg begriffen ist."

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen mit Spezialisierung auf Biowissenschaften. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Paris (Frankreich) und vereint ein Team von Fachleuten aus ganz Europa, den USA und China. Das Unternehmen konzentriert sich an der Seite visionärer Unternehmer auf Technologien, die einen Paradigmenwechsel herbeiführen könnten. Sofinnova Partners sieht sich nach Seed-, Startup-, Ausgliederungs- und Late-Stage-Unternehmen um, in die es als Lead- oder Ankerinvestor investieren kann. Seit mehr als 45 Jahren hat das Unternehmen in nahezu 500 Unternehmen investiert und so Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute hat Sofinnova Partners ein verwaltetes Vermögen von über 1,9 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnova.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180520005076/de/

Contacts:

SOFINNOVA PARTNERS

Anne REIN,+33 6 03 35 92 05

@: anne.rein@strategiesimage.com