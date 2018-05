Sie ist gekommen, um zu bleiben: die Digitalisierung. Im Zuge dieser allumfassenden technologischen Veränderung rücken Startups zunehmend in den Fokus von großen, etablierten Unternehmen. Denn: Alle Unternehmen möchten agil, dynamisch, flexibel und auch ein bisschen "cool & sexy" sein. So zumindest gibt sich die Startup-Welt. Fakt ist, dass Unternehmen vor neuen Herausforderungen stehen und diese nur meistern können, wenn sie ihre Geschäftsmodelle und Prozesse an das digitale Zeitalter anpassen. Und gerade in Sachen Digitales haben Startups die Nase vorne. Die Zukunft vieler Unternehmen wird also von ihrer Fähigkeit abhängen, auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Aber was genau können Unternehmen von Startups eigentlich...

