Der EUR/USD schloss am Freitag unter dem 38,2% Fibonacci-Retracement bei 1,1790 Dollar. Vorher rutschte er trotz der überverkauften Marktbedingungen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten bei 1,1744 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hatte am Freitag einen bärischen outside day ausgeprägt. Dies könnte als Signal dafür fungieren, ...

