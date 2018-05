Viele Länder Asiens vereinen eine Menge Vorteile auf sich: Wachstumsdynamik, eine zunehmende Mittelschicht und mitunter auch Rohstoffreichtum. Und: Ihre Binnenkonjunktur weist einen vergleichsweise hohen Anteil auf.

Wenn man den Vereinigten Staaten in diesen Tagen einen Vorwurf nicht machen kann, dann den, dass sie Konflikte scheuen würden. Im Gegenteil: Die politischen und ökonomischen Fronten, an denen die USA derzeit kämpfen, sind an einer Hand schon nicht mehr abzuzählen.US-Präsident Donald Trump legt sich durch die Aufkündigung des Atomabkommens nicht nur mit dem Iran, sondern gleich auch mit Europa an. Zudem riskiert er durch die jüngsten Forderungen an Nordkorea ein Platzen des mit vielen Erwartungen verknüpften Treffens mit Kim Jong-un. Die USA und China bewegen sich zwar offenbar aufeinander zu. Doch wichtige Details müssen noch verhandelt werden. Angesichts dieser Fülle an Brandherden mutet es fast unwirklich an, dass die Aktienmärkte sich vergleichsweise stabil zeigen. Es gibt aber auch ein entscheidendes Gegengewicht, das für die gute konjunkturelle Stimmung sorgt. So präsentiert sich die Weltwirtschaft weiterhin recht robust, die jüngsten Unternehmenszahlen aus den USA, aber auch aus China und Europa rechtfertigen im Nachhinein die Lorbeeren, die man der Wirtschaft in Form von Aktienkäufe vorher gegeben hatte. Doch der protektionistische Kurs der USA kann die Lage leicht gefährden, vor allem auch, weil er viele Verlierer kennen dürfte - wird der freie Handel eingeschränkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...