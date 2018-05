Noch 170 Jahre, bis Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleichgestellt sind. Über Symbolpolitik und konkrete Schritte, die gläserne Decke zu durchbrechen. First things first. Danke für das zahlreiche Feedback auf den letzten "Health Bells"-Beitrag. Es kamen so viele neue Inputs und Fragezeichen, dass wir hier eine Fortsetzung wagen (auch wenn der Film mit Mel Gibson und Helen Hunt, der für den Titel der Kolumne Pate stand, keinen Teil 2 bekam). Zu Beginn noch ein paar Fakten: Laut Gender Gap Report 2016 des Weltwirtschaftsforums wird es noch 170 Jahre dauern, bis Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleichgestellt sind. Nur 3,6 Prozent der österreichischen CEOs sind weiblich, bei den Geschäftsführerpositionen in den heimischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...