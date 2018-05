Mahrer: "Ich habe mir in der ÖVP nicht nur Freunde gemacht" >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Leitl übergibt heute an Mahrer und... Ich habe mir in der ÖVP nicht nur Freunde gemacht" Der neue Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer wünscht sich eine Weiterentwicklung der Sozialpartnerschaft zu einer Zukunftspartnerschaft, die ohne Gräuelpropaganda auskommt, und will eine Entziehungskur von der Droge Staat.

Den vollständigen Artikel lesen ...