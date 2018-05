Der US-Präsident setzt das Justizministerium unter Druck - und fordert Ermittlungen zu angeblichen Schnüffeleien in seinem Wahlkampfteam. Die Demokraten winken ab.

US-Präsident Donald Trump hat vom Justizministerium Ermittlungen zu dem Verdacht verlangt, wonach sein Wahlkampfteam von einem FBI-Spion unterwandert worden sein könnte. Er twitterte am Sonntag: "Hiermit fordere ich, und werde das offiziell morgen tun, dass das Justizministerium prüft, ob nicht das FBI/DOJ (Department of Justice) die Trump-Kampagne für Politische Ziele infiltriert oder überwacht hat - und ob irgendwelche derartige Forderungen von Leuten in der Obama-Administration gemacht wurden."

Stunden später bat das Justizministerium seinen Generalinspekteur Michael Horowitz, bereits bestehende Ermittlungen zum Vorgehen des FBI in der Russland-Affäre auszuweiten. Horowitz solle prüfen, ob ein mögliches Fehlverhalten oder ein politisches Motiv der Ermittler bei deren Untersuchung zu einer Einmischung russischer Kräfte in die Wahl 2016 vorgelegen habe, teilte das Ministerium am Abend (Ortszeit) mit.

Es war zunächst unklar, ob sich der Präsident mit der Maßnahme des Justizministeriums zufrieden geben würde oder ob weitere Forderungen zu erwarten sind. Letzteres könnte zu einer Konfrontation ...

