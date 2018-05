Deutschland hat viele Standortvorteile. Einer der wichtigsten sind Normen und Standards, auf die sich alle Firmen einigen. Davon profitieren im globalen Wettbewerb vor allem Mittelständler.

Die Zeiten sind so unsicher wie lange nicht mehr: Ob internationale Konflikte oder drohende Handelskriege, ob populistische Regierungen oder volatile Märkte - die Entscheidungen, die Manager und Unternehmen in diesen Wochen treffen müssen, sind mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Doch bei allen Problemen, die das mit sich bringt, hat die verbreitete Unsicherheit für Deutschland auch etwas Gutes: So deutlich wie derzeit waren die Vorteile unseres Wirtschaftssystems lange nicht mehr erkennbar.

Die Bundesrepublik verfügt über funktionierende Institutionen, im internationalen Vergleich über sehr stabile politische Verhältnisse, einen soliden Wohlfahrtsstaat und eine gute Infrastruktur. All das sorgt für Vertrauen, erleichtert die Zusammenarbeit aller Beteiligten und stärkt die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft. Das zeigt sich auch bei der Industrie 4.0. Es ist kein Zufall, dass bei diesem Thema Unternehmen und Wissenschaftsorganisationen, aber auch Regierungen aus der ganzen Welt nach Deutschland schauen.

Jeden Tag kommen zahlreiche Delegationen aus China und Südkorea, aus Brasilien, Indien oder den USA nach Deutschland. Sie interessieren sich für unsere innovativen "Hidden Champions" genauso wie für die Plattform "Industrie 4.0", unsere duale Ausbildung und das Weißbuch Arbeit 4.0.

Sie interessieren sich auch für unsere technischen und sozialen Standards, die meines Erachtens zusammengehören. Für diese These gibt es auch Belege in der Wissenschaft, etwa bei den Ökonomen Peter Hall von der Harvard University und David Soskice von der University of Oxford. Sie haben bereits zur Jahrtausendwende auf die Vorzüge einer sogenannten "koordinierten Marktwirtschaft" ...

