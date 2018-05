Funktionale Tests und Bauteileprogrammierung (CPLD, EEPROM, Flash etc.) lassen sich in den Boundary-Scan-Test einbinden und beschleunigen so die Fertigung und Prüfung von Baugruppen. Mit Hilfe von JET (JTAG Embedded Test) können DDR-Speicher bei voller Geschwindigkeit sowie komplexe Schnittstellen wie CAN, USB, Ethernet in Echtzeit geprüft werden.

Die aktuelle Version 8.5 enthält eine intuitive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...