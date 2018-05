Wirtschaftswissenschaftler schreiben zu viel, die Zahl der Veröffentlichungen in Fachzeitschriften steigt rasant. Plädoyer für ein Fach mit Klasse statt Masse.

Was ist die wichtigste Währung in den Wirtschaftswissenschaften? Es sind prestigeträchtige Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften. Dort kann es bis zur Publikation eines 20 Seiten langen Artikels mehrere Jahre dauern, da diverse Prüfrunden des Journals, Konferenzpräsentationen und etliche Diskussionsrunden mit Kollegen vorgeschaltet sind.

Bei so viel Arbeitseinsatz und Reifezeit würde man erwarten, dass die Leserschaft riesig ist. Doch das ist nur bei wenigen Artikeln der Fall. So zeigte 2010 eine Studie, dass ein Drittel aller Artikel zum Thema Export von niemandem zitiert wird und daher wohl auch kaum gelesen wird. Und diese Zahl bezieht sich auf Artikel in hoch angesehenen Journals. Würde man auch die zahlreichen Journals mit niedrigerer Qualität einbeziehen, ergäbe sich eine weit geringere Quote, da sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf wenige Top-Journals konzentriert.

Das liegt nicht an der Qualität der Forschung, im Gegenteil. Die Fähigkeiten junger Wissenschaftler sind heute vielerorts hervorragend. Kaum ein Artikel, der vor 30 Jahren in einer Top-Zeitschrift veröffentlicht wurde, hätte heute noch realistische Chancen, angenommen zu werden. Zu hoch sind die Standards beim empirischen Arbeiten geworden.

Doch da sich junge Wissenschaftler aus Karrieregründen immer stärker mit Publikationen beweisen müssen, ist die Entstehungsrate neuer Artikel immer höher. Das ist vordergründig eine positive Entwicklung. Allerdings stellt sich die Frage, wer das alles noch lesen soll. ...

