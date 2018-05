Ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend zu machen, ist schwierig. Diese Regeln sind zu beachten, damit das Finanzamt mitspielt.

Wo die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen, tut sich auch das Finanzamt schwer, Kosten anzuerkennen. Daher gibt es immer wieder Streit um die Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers und häufig landet dieser vor Gericht. Wer in der anstehenden Steuererklärung für 2017 ein Arbeitszimmer geltend machen möchte, findet eine Übersicht der aktuellen Regeln in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Dabei hat die Finanzverwaltung in erster Linie die neuen Rechtsprechungsgrundsätze des Bundesfinanzhofs aufgenommen.

Wenn Sie ein Büro daheim haben, können Sie die Kosten dafür nur unter bestimmten Voraussetzungen als Werbungskosten geltend machen. Hier gibt es zwei Varianten, wann Sie Ihr Homeoffice steuerlich ansetzen können:

1. Der Mittelpunkt Ihrer betrieblichen Tätigkeit liegt im häuslichen Arbeitszimmer.

Dann dürfen Sie die Kosten für das Arbeitszimmer unbeschränkt ansetzen. Allerdings müssen Sie alle Tätigkeiten, die für Ihren Beruf prägend sind, daheim erledigen. Der zeitliche Umfang Ihrer Tätigkeit im Homeoffice gibt lediglich Hinweise, ist aber nicht entscheidend.

2. Außer dem Homeoffice haben Sie keinen anderen Platz zum Arbeiten.

Wer kein anderes Büro hat als das zu Hause, darf die anteiligen Kosten bis zu 1.250 Euro ...

