Korrekturen im USD/CHF sollten im Bereich der charttechnischen Unterstützung bei 0,9845 auf Kaufinteresse stoßen, schreiben Karen Jones von der Commerzbank in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate: Der USD/CHF geriet am Freitag unter moderaten Verkaufsdruck. Das Paar bleibt in einer Korrektur und sank auf die Glättung der letzten 20 Tage ...

