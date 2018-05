München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 6. Juni ist es soweit: Alexander Gerst fliegt erneut zur Internationalen Raumstation. Auf seiner zweiten ISS-Mission wird der 42-Jährige wieder etwas erleben, wovon viele Menschen träumen: die Schwerelosigkeit. Überhaupt steht der Traumberuf Astronaut nicht nur bei Kindern seit Jahren hoch im Kurs. Wer sich einmal wie ein Astronaut fühlen will, der kann auch ohne langwierige Ausbildung reinschnuppern. Erlebnisanbieter Jochen Schweizer bietet neben einem kompletten Astronautentraining viele Erlebnisse, die den Trainingsmodulen sehr nahe kommen. Hier sind neun Astronautenerlebnisse für alle, die nicht ins All fliegen können.



Astronauten trainieren während ihrer mehrjährigen Ausbildung viele unterschiedliche Situationen, um sowohl im All, aber auch bei einer Notlandung auf der Erde optimal vorbereitet zu sein. Aus diesem Grund gehören zum Beispiel das Notlandungsszenario "Überlebenstraining in der Wildniss" genauso dazu, wie das Trainieren der Schwerelosigkeit bei Tauchgängen mit Raumanzug oder bei Parabelflügen. Um sich an die extreme Beschleunigung beim Start der Rakete zu gewöhnen, werden Astronauten in einer Zentrifuge der Flieh- und Radialkraft ausgesetzt.



Einmal trainieren wie ein echter Astronaut



Nichts kommt so nah an das Erlebnis heran ein echter Astronaut zu sein, wie ein Astronautentraining. Bei der sechstägigen Reise nach Orlando, Florida, ins Kennedy Space Center wird einem der Traumberuf ganz nahe gebracht. Space Shuttle fliegen, NASA Astronauten treffen und eine Rocket Center Bustour zum Saturn V Komplex sowie Besuch der Hall of Fame sind inbegriffen. Das Highlight: Schwerelosigkeit bei einem Parabelflug mit 10 bis 15 Parabeln erleben. Kein Erlebnis für den kleinen Geldbeutel, aber dafür 100 Prozent authentisch.



Schwerelos auf der Erde



Schwerelosigkeit ist auf der Erde keine Unmöglichkeit. Bei einem Parabelflug mit einer Zero-G-Boeing oder einer Iijuschin II-76 zum Beispiel erlebt man nahezu echte Schwerelosigkeit, die im Schnitt über 20 Sekunden anhält. Geflogen werden bis zu 15 Parabeln. Das Erlebnis findet in Moskau, Russland, oder an unterschiedlichen Orten in den USA statt. Idealerweise wird das Tageserlebnis mit einem längeren Aufenthalt im jeweiligen Land verknüpft.



Immer noch spektakulär, aber etwas weiter weg von echter Schwerelosigkeit sind Parabelflüge im Segel- und Ultraleichtflieger. Das faszinierende: Hier erlebt man sowohl bis zu 4G Schwerkraft als auch Schwerelosigkeit. Die radikalen Steigflüge drücken einen in den Sitz, während man beim Umkehrpunkt und Sturzflug plötzlich im Sitz schwebt. Angeboten werden diese Erlebnisse in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.



Ganz weit weg vom All, aber sehr nah am Gefühl der Schwerelosigkeit sind auch Taucherlebnisse. Nicht umsonst werden Tauchgänge mit Raumanzug im Astronautentraining eingesetzt, um Weltraumausflüge zu simulieren. Tauchschnupperkurse gibt es an über 40 Orten in Deutschland und Österreich zu erleben. Ein besonderes Erlebnis ist auch der Tauchausflug für Einsteiger auf Mallorca. Dieser kann auch sehr gut mit dem Urlaub verbunden werden.



Pure Beschleunigung



Egal ob im Auto, auf dem Motorrad, dem Fahrrad oder beim Karussell fahren: Beschleunigung hat jeder schon einmal erlebt. Die wenigsten aber dürften die Beschleunigung in einem Jetflug schon einmal erlebt haben. Mit über 3700 Pfund Schub wird der Jet auf der Startbahn beschleunigt, um dann in den Himmel zu schießen. Die normale Reisegeschwindigkeit beträgt 400 km/h. Bei einem Sturzflug geht es sogar bis auf 800 km/h hoch. Das Erlebnis wird in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz angeboten.



Überlebenstraining in der Wildnis



Zwei Tage ohne Supermarkt, ohne Smartphone und nur mit einem Survival Kit ausgerüstet geht es in die Wildnis. Jeder Teilnehmer lernt, wie man sich bei Tag und Nacht im Wald orientiert sowie ohne Streichhölzer und Feuerzeug Feuer macht. Das Essen wird selbst erlegt, der Umgang mit einem Jagdbogen geübt und eine Seilbrücke gebaut. Ganz wichtig: Bevor es dunkel wird, sollte die Notunterkunft für die Nacht errichtet sein. Das Survival Camp ist in Deutschland und Österreich an 28 Orten erlebbar.



Links und Informationen zu den Erlebnissen:



Parabelflug mit Astronautentraining (6 Tage) http://ots.de/R5Ww73 Ort: Orlando, Florida, USA Termine: auf Anfrage Preis: 11.998 EUR



Parabelflug Zero-G http://ots.de/vyIAHv Ort: Landesweit in den USA Termine: auf Anfrage Preis: 6.498 EUR



Parabelflug in der Iijuschin II-76 bei Moskau http://ots.de/8zPHp4 Ort: Star City, Großraum Moskau, Russland Termine: auf Anfrage Preis: 5.900 EUR



Parabelflug im Ultraleichtflieger http://ots.de/C64cvs Ort: Strausberg, Brandenburg; Raum Dortmund, Nordrhein-Westfalen; Raum Bautzen, Sachsen Termine: regelmäßig von Donnerstag bis Samstag im Frühjah und Sommer Preis: 139,90 EUR



Parabelflug im Segelflieger http://ots.de/vgXtiW Ort: Raum Bamberg, Bayern Termine: ganzjährig zu bestimmten Terminen verfügbar Preis: 139,90 EUR



Tauchen Schnupperkurs http://ots.de/WldZjH Ort: über 40 Mal in Deutschland und Österreich Termine: ganzjährig zu bestimmten Terminen verfügbar Preis: 49,90 EUR



Tauchausflug für Einsteiger auf Mallorca http://ots.de/tmoqsT Ort: Palmanova, Mallorca, Spanien Termine: in den Sommermonaten fast täglich verfügbar Preis: 139,90 EUR



Jet-Flug über Deutschland http://ots.de/4GIIjJ Ort: Paderborn, Nordrhein-Westfalen; Zweibrücken, Rheinland-Pfalz Termine: ganzjährig zu bestimmten Terminen verfügbar Preis: 2.690 EUR



Outdoor Survival Camp (2 Tage) http://ots.de/U6x9Bi Ort: an 28 Orten in Deutschland und Österreich Termine: ganzjährig zu bestimmten Terminen verfügbar Preis: 149,90 EUR



OTS: Jochen Schweizer GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43284 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43284.rss2



Pressekontakt: Marco Dautel Leiter PR Jochen Schweizer GmbH



E-Mail: marco.dautel@jochen-schweizer.de Tel: +49 89 606089 98



Rosenheimer Straße 145 e+f 81671 München