Höhepunkte:

Jahresumsatz stieg um 44% auf 293 Mio. ($ 394 Mio. bei aktuellem Wechselkurs*)

EBITDA stieg um 34% von 19 Mio. ($ 26 Mio.*) auf 26 Mio. ($ 35 Mio.*)

Durchschnittlicher Auftragswert von 542 ($ 729*)

95% Online-Geschäft, Anstieg um 50%

82% Online-Geschäft außerhalb des Vereinigten Königreichs

Absätze in den USA waren führend, mit einem Anstieg um 54%, was sie in Bezug auf den Umsatz zum größten Land machte

Webseitenbesuche stiegen um 36% auf 75 Mio.

51% mobil getätigte Online-Absätze

MATCHESFASHION.COM, die globale Luxus-Shopping-Adresse für Herren und Damen, verzeichnete 2017 ein weiteres starkes Wachstumsjahr mit einem Umsatzanstieg um 44% im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA stieg um 34%, angekurbelt durch das internationale Wachstum.

Technologien haben das internationale Kundengeschäft möglich gemacht, die Kundenzufriedenheit verbessert und soziale Innovationen vorangetrieben, wie etwa die Einführung von The Style Daily und The Style Social, die den Kunden täglich einzigartige Inhalte liefern. Der Erfolg der App letzten Jahres führte dazu, dass mehr als die Hälfte des Online-Geschäfts über mobile Geräte getätigt wurde. 2017 wurden auch die zwei lokalsprachigen Webseiten auf Französisch und Koreanisch eingeführt und im Oktober erreichten Fonds, die von Apax Partners erworben wurden, einen Mehrheitsanteil im Unternehmen.

Auf dieser Dynamik aufbauend, vergrößerte sich 2018 die physische Aufstellung von MATCHESFASHION.COM: Die Größe der Niederlassung in Hong Kong verdreifachte sich und im April wurde ein hochmodernes Kreativstudio in East London eingeweiht. Im Sommer wird ein neues globales Verteilerzentrum mit einer Fläche von knapp 500.000 Quadratmetern in London eröffnen, gefolgt von einem fünfstöckigen Gebäude in Mayfair, 5 Carlos Place. Das Stadtgebäude, das als Kombination aus Handel, Kultur und Übertragung konzipiert wurde, ist ausgelegt, um Kunden zu verbinden und zu inspirieren, wobei eine breite Palette an Inhalten über Sender und soziale Plattformen geschaffen wird.

Das Geschäft investiert weiter in seine Mitarbeiter, wobei das Führungsteam mit strategischen Schlüsselernennungen gestärkt wird, einschließlich einem neuen CTO, COO und Commercial Director, um die betriebliche, kommerzielle und technologische Exzellenz weiter anzutreiben.

Ulric Jerome, CEO, sagte: "Es ist unsere Mission, das persönlichste Luxus-Shopping-Erlebnis der Welt zu schaffen, gestützt durch Einsichten, Tchnologien und unseren einzigartigen Modeansatz. Der Luxuskunde wird durch Entdeckungen geleitet und unser Ziel bei MATCHESFASHION.COM ist es, die Kundenbindung durch konstante Innovationen und Partnerschaften mit den besten Marken zu stärken. Wir nennen das ‚Luxus neu verdrahtet' und wir investieren erheblich, um diesen sich wandelnden Kundenbedürfnissen zu entsprechen."

"Der globale Online-Luxus-Markt wächst stark, die Durchdringung ist jedoch immer noch sehr gering, wodurch die Chancen sehr hoch stehen. Wir werden weiterhin das rentable Wachstum in unseren internationalen Märkten ankurbeln und sehen eine fortschreitende Dynamik für 2018 voraus."

*Dollar-Umwandlung auf der Grundlage des Kassakurses berechnet, 15.00 BST, 18.Mai 2018

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180521005497/de/

