Recyplast S.A. bietet Landwirtschaft in Costa Rica wichtige Umweltdienstleistungen

Die Dole Food Company gab heute bekannt, dass Recyplast S.A., ein innovatives Kunststoff-Recyclingunternehmen, das seinen Sitz in Costa Rica hat und unter gemeinschaftlicher Eigentumsstruktur geführt wird, darunter eine Tochtergesellschaft von Dole Fresh Fruit, vor Kurzem sein 25-jähriges Bestehen und Engagement für die drastische Reduzierung und Wiederverwendung von landwirtschaftlichen Abfällen feierte.

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.