Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Final Flashback im GNTM-Finale: Die Finalistinnen Toni (18, Stuttgart), Pia (22, München), Julianna (20, Klein-Winternheim) und Christina (22, Dudenhofen) blicken auf der letzten Etappe zum Titel "Germany's next Topmodel" noch einmal den größten Herausforderungen der Staffel ins Auge. Und sie bekommen Besuch von Freunden - die Dragqueens aus L.A.



Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro rocken das GNTM-Finale Das Beste vom Besten ist für das GNTM-Finale gerade gut genug: Mit ihrer unverkennbaren Powerstimme präsentiert Weltstar Rita Ora auf der GNTM-Finalbühne ihren aktuellen Song "Girls" - eine Hommage an alle Powerfrauen. Dazu sorgt der Kanadier Shawn Mendes mit seinem neuesten Song "In My Blood" für Gänsehaut. Für das Musikvideo zu "An Wunder" von Wincent Weiss standen die Topmodel-Anwärterinnen Pia und Toni vor der Kamera. Im GNTM-Finale steht der Popstar nun für die Finalistinnen auf der Bühne. Und nicht zuletzt heizt mit Cro Deutschlands Rapper-König dem GNTM-Publikum ein.



Glamouröses Comeback - Die Finalistinnen verwandeln sich in Dragqueens Als Drag-Twins lieferten sie mit den GNTM-Models eine unvergessliche Show ab - im Finale wollen sie diese noch toppen. Heidi Klum hat die Dragqueens aus L.A. zur großen GNTM-Finalshow eingeflogen. Mit ihren schillernden Outfits, dem kunstvollen Makeup und mörderischen High Heels geben sie bei einer Tanzperformance mit den Finalistinnen noch einmal alles, um ihren GNTM-Twin auf dem Weg zum Sieg zu unterstützen.



Special Guests



Damit nicht genug: Die Zuschauer des GNTM-Finales 2018 werden von weiteren Special Guests erwartet - darunter der weltbekannte Zauberkünstler und Illusionist Hans Klok.



Fokussiert auf den Augenblick



Genau wie im Vorjahr wird es im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" keine Handys in der Arena geben. Warum? So kann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen - 100% GNTM.



Die Finalshow von GNTM wird zudem mit einem kleinen Zeitversatz ausgestrahlt.



Das sind die Finalistinnen:



Team Michael Michalsky (weiß) Julianna (20), Sängerin aus Klein-Winternheim Pia (22), Studentin aus München Toni (18), Schülerin aus Stuttgart



Team Thomas Hayo (schwarz) Christina (22), Kauffrau aus Dudenhofen



Das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24. Mai 2018, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com Bildredaktion



Stephi Bruchner, Susi Lindlbauer



Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30] 31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2