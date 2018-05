Angela Merkel reist zu einem Kurzbesuch nach Peking und in die Wirtschaftsmetropole Shenzhen. Dort könnte die Kanzlerin neue Verbündete finden.

Reisen der Bundeskanzlerin werden derzeit mit Argusaugen beobachtet. Denn obwohl Angela Merkel offiziell nur den Reigen an Antrittsbesuche ihrer vierten Amtszeit hinter sich bringt, stellt sich bei den Visiten in den USA, Russland und am Mittwoch nun China stets die Frage, ob sich hier die künftige internationale Aufstellung in Großkonflikten ablesen lässt.

Immerhin sorgt US-Präsident Donald Trump mit seinem Ausscheren aus dem internationalen Regelsystem bei Klima, Handel und Iran dafür, dass sich die Europäer nach anderen Partnern umschauen. "Mit solchen Freunden kann man sich fragen, wer Feinde braucht", hatte der überzeugte Transatlantiker und EU-Ratspräsident Donald Tusk vergangene Woche mit Blick auf Trump gesagt.

In der aufstrebenden Weltmacht China findet Merkel Ansprechpartner vor, die sowohl bei Iran, Klima und - in eingeschränktem Maße - auch beim Handel eher europäische Positionen teilen. "China und Deutschland bekennen sich zu den Regeln der WTO", betonte Merkel deshalb am Samstag in ihrem Video-Podcast - fügte aber hinzu, dass sie sehr wohl darüber sprechen werde, wo China die Regeln trotz blumiger Worte nicht einhalte: etwa beim gegenseitigen Marktzugang oder Fragen des geistigen Eigentums.

Ganz so harmonisch wird der kurze Besuch in Peking und der südlichen Wirtschaftsmetropole Shenzhen also nicht ...

