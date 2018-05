Wo die Handelsplätze in Europas trotz Pfingsten geöffnet sind, sorgt die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA für gute Stimmung.

Anleger in Europa haben erleichtert auf die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Der Index der 600 größten börsennotierten Firmen Europas kletterte am Montag 0,4 Prozent auf 396,23 Punkte und damit in die Nähe seines Drei-Monats-Hochs.

Der britische Footsie erreichte mit 7851,43 sogar ein Rekordhoch. "Das gute Gefühl nach der Waffenruhe im Handelsstreit stärkt die Risikobereitschaft", erläuterte Neil Wilson, Chefanalyst bei Markets.com. Dazu wirke sich der erstarkte Dollar positiv auf europäische Export-Unternehmen aus. Der Euro fiel um 0,27 Prozent auf ...

